Le Giornate dell’Andersen a Sestri Levante incominciano sabato 5 e domenica 6 settembre 2020, sono due giornate ricche di eventi per grandi e piccini. Nella prima giornata si terrà la cerimonia di consegna ai vincitori del 53° Premio “Hans Christian Andersen –”.



A saturare le Giornate dell’Andersen saranno artisti nazionali e realtà del territorio con mostre, laboratori per bambini, incontri e spettacoli tutti gratuiti. Tra gli appuntamenti, due incontri letterari con

Segue il programma:



Sabato 5 settembre (ore 17.00), Convento dell’Annunziata, Sala Agave

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL 53° H.C. ANDERSEN – BAIA DELLE FAVOLE

A cura del Comune di Sestri Levante, con la presenza di Lidia Ravera, Presidente della Giuria del Premio, della sindaca Valentina Ghio, degli altri giurati e di Enrico Lo Verso, vicino a Medici Senza Frontiere, Charity Partner della manifestazione.



Sabato 5 settembre (ore 18.00) Cortile del Convento dell’Annunziata

SCRIVERE PER I GIOVANI LETTORI

Lidia Ravera a colloquio con lo scrittore Roberto Piumini per una riflessione sulla narrativa per bambini e ragazzi.



Domenica 6 settembre (ore 19.00), Baia del Silenzio

LIDIA RAVERA LEGGE IL PAESE ALL’INCONTRARIO

Eseap [come poteva chiamarsi altrimenti?] è il paese più bello del mondo! Non una cosa che non sia a rovescio! Case con le ruote, fiori che annaffiano i giardinieri e malati che curano i dottori! Tutto il potere è in mano ai più piccini, dal sindaco al consiglio dei sette saggi, e a scuola ci vanno i vecchietti! Che cuccagna!Una amabile ma efficace critica al consumismo, al turismo di massa e all’arroganza del potere.



EVENTI GRATUITI, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ma, per una corretta gestione degli spazi in rispetto dell’attuale emergenza sanitaria, è obbligatoria la prenotazione e i posti sono limitati. Le prenotazioni sono online sulla piattaforma Eventbrite e su andersensestri.it.

Attenzione: nelle prime ore di apertura prenotazioni sono andati esauriti i posti per molti spettacoli.

Sono ancora disponibili i posti per alcuni eventi (compresi i laboratori per bambini e ragazzi).

Per ogni evento sono possibili al massimo due prenotazioni a persona (fino a esaurimento posti) e fino a tre ore prima dell’inizio. Ricordiamo che dalle 18.00 alle 6.00 è obbligatorio l’uso della mascherina anche in luoghi all’aperto. Gli spettatori saranno distanziati adeguatamente e, solo una volta seduti, potranno toglierla.

STREAMING

Sabato 5 e domenica 6 settembre, dalle 20.00 alle 00.00, al Teatro Arena Conchiglia sarà inoltre possibile seguire le dirette in streaming di parte degli eventi e dei concerti in versione integrale. Posti: 150. Accesso fino a esaurimento posti, senza prenotazione. ABov



Sul sito www.andersensestri.it il programma scaricabile e la scelta degli eventi a cui partecipare.