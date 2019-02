Sestri Levante, furto da negozio frutta e verdure. Poi rubano mountain bike: presi 2 stranieri

Nei mesi scorsi a Sestri Levante, in una sola notte due stranieri avevano saccheggiato un negozio di frutta e verdure e poi erano scappati rubando anche una montain bike del valore commerciale di 450 euro legata con una catena in via Dante.

Dopo le denunce presentate dai proprietari, i carabinieri della locale Stazione, insieme agli agenti della Polizia Municipale, avevano visionato le immagini del sistema di videosorveglianza comunale.

Successivamente, sono riusciti a identificare i ladri.

Si tratta di un albanese di 33 anni e di un marocchino di 30 anni, entrambi gravati da pregiudizi di polizia e mai rimpatriati, che sono stati denunciati in stato di libertà per “furto aggravato in concorso”.