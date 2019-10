Bilancio Positivo alla Fiera del Turismo di Rimini per il Comune di Sestri Levante. Mediterraneo Servizi incrementa la promozione el Settore Mice* per l’anno 2020. «Conclusa la stagione estiva ripartiamo con le iniziative di promozione del nostro territorio – commenta Valentina Ghio, Sindaca di Sestri Levante – una attività che da anni portiamo avanti con gli operatori turistici cittadini che quest’anno si arricchisce di nuovi percorsi.

La volontà di dare gambe a progetti concreti ed efficaci per la valorizzazione delle diverse vocazioni turistiche della nostra città ci ha portato a presentarci all’appuntamento fieristico di Rimini con le proposte dei nostri operatori e la presentazione di un importante nuovo progetto di promozione comprensoriale che coinvolge nove Comuni rivieraschi e che ha avuto un immediato riscontro positivo tra gli operatori del settore.»

È terminata ieri la partecipazione del Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi al Ttg Travel Experience di Rimini principale marketplace del turismo B2B in Italia, con la presenza di ben tre postazioni di Sestri Levante grazie alla collaborazione tra Comune, Società in house e operatori dei Consorzi turistici. Ma la stagione autunnale di promozione turistica di Sestri Levante con Mediaterraneo Servizi è solo all’inizio: fiere, agende ricche di appuntamenti, presentazioni e workshop si succederanno nelle prossime settimane a ritmo serrato.

«Nonostante la complicata congiuntura economica – racconta Marcello Massucco, Amministratore di Mediaterraneo Servizi – il forte impegno della Società negli ultimi anni, per esaltare e costruire un’immagine smart del Convento dell’Annunziata, ha permesso di divenire una location versatile riconosciuta a livello regionale nel settore MICE: per questo abbiamo in programma un’articolata presenza nei prossimi mesi a vari appuntamenti internazionali di promozione del settore».

Il primo workshop dedicato al turismo internazionale si terrà martedì 15 ottobre a Genova, con il BUY LIGURIA, al quale la Società in house del Comune di Sestri Levante partecipa con una postazione. Workshop organizzato da Agenzia Regionale per la promozione turistica In Liguria, durante il quale si avrà la possibilità di incontrare 40 buyer altamente qualificati provenienti da Stati Uniti, Canada, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Scandinavia, Russia, interessati ai prodotti e servizi turistici liguri. Un’ulteriore giornata organizzata sempre dall’Agenzia Regionale, si terrà venerdì 25 ottobre a Villa Zerbino, con LOVE ME IN LIGURIA, incontro dedicato interamente al mondo del wedding, grazie al quale sarà possibile stringere accordi commerciali con affermati wedding planner provenienti da Inghilterra, Francia, Svizzera, Stati Uniti, Russia.

A fine mese inoltre, presso i Magazzini del Cotone di Genova, si terrà la nuova fiera evento dedicata al turismo ligure, il LIGURIA TRAVEL SHOW, nato per promuovere la nostra regione attraverso quattro aree espositive: tourism, wedding, silver e outdoor. La manifestazione durerà tre giorni da venerdì 25 fino a domenica 27 ottobre. Tour operators, travel blogger, buyer ed influencer provenienti da tutto il mondo parteciperanno a questo weekend di incontri B2B e B2C. Un’occasione unica alla quale Mediaterraneo Servizi presenzierà con il proprio stand organizzando anche due conferenze focalizzate sui caratteri generali della città di Sestri Levante e sugli eventi del Convento dell’Annunziata in Baia del Silenzio.

Il 5 dicembre infine Sestri Levante con la Società partecipata sarà a Mosca, con una postazione al workshop organizzato da ENIT MOSCA – Agenzia Nazionale del Turismo – dedicato interamente al settore MICE*, per aprire nuove collaborazioni su un mercato ad alto tasso di crescita e con notevoli capacità economiche, ultimo appuntamento in calendario per l’anno in corso.

«Dopo un lungo lavoro di organizzazione dell’offerta territoriale, attualmente Mediaterraneo Servizi ha in portafoglio la possibilità di proporre svariate opportunità di viaggio su tutto il territorio della Val Petronio, riuscendo a costruire un prodotto appetibile che va oltre il semplice affitto della location congressuale – conclude Massucco – Partecipare a eventi specifici di settore e workshop è fondamentale per conoscere gli addetti ai lavori ed instaurare rapporti professionali. Ci aspettiamo numeri in crescita nel 2020 da questo comparto, grazie anche ai nuovi eventi dedicati al turismo come il Liguria Travel Show, dove presenteremo la città di Sestri Levante e il suo territorio.»

( *MICE: Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (riunioni, incentive tour, conference ed esposizioni).