Serra Riccò, irregolarità in circolo privato e in bar cinese: denunce

Lo scorso fine settimana, durante un servizio di controllo alla sicurezza sui luoghi di lavoro nel Comune di Serra Riccò, i carabinieri e i colleghi dell’Ispettorato del Lavoro, con il supporto degli ispettori dell’Asl 3 Genovese, hanno denunciato due persone.

Si tratta del legale rappresentante di un circolo privato, che è stato denunciato per la presenza di 30 persone non iscritte negli elenchi dei soci.

E del proprietario cinese di un bar per violazioni igienico sanitarie legate alla carenza di pulizia, manutenzione e modalità di conservazione degli alimenti, e per la presenza, senza autorizzazione, di un apparato di videosorveglianza utilizzato per riprendere i lavoratori.

Sono state complessivamente erogate sanzioni per 4.000 euro.