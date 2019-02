Dopo l’esclusione della Pro Piacenza continua il ginepraio del girone A della Serie C, che non riesce a vivere un periodo tranquillo dall’inizio della stagione.

Partite da recuperare, penalizzazioni già arrivate, altre da scontare. La classifica del girone A di Serie C è stravolta dagli ultimi accadimenti, su tutti l’esclusione del Pro Piacenza.

Zero punti per ogni partita contro i piacentini nel girone d’andata (quindi tre punti in meno al Cuneo che aveva vinto per 1-0) mentre per le gare di ritorno saranno assegnati di volta in volta i tre punti all’avversaria del Pro. Si entra nel vivo nella stagione e si spera che si possa arrivare finalmente ad una regolarità di svolgimento che fino ad ora sembra una vera e propria chimera.

Pro Vercelli 46

Piacenza 46

Arezzo 46

Robur Siena 44

Virtus Entella 43

Carrarese 40

Pro Patria 40

Pisa 39

Novara 35

Pontedera 33

Gozzano 30

Olbia 27

Alessandria 26

Juventus U23 26

Pistoiese 24

Cuneo 21

Albissola 19

Arzachena 17

Lucchese 10