Serie C, colpo di scena Albissola: deferita per irregolarità amministrative

Anche Rieti e Matera nel mirino del Procuratore Federale. Un fulmine a ciel sereno raggiunge questo pomeriggio il Quartier Generale dell’Albissola Calcio, in ritiro ed in attesa di affrontare giovedì sera a Chiavari il Pontedera.

Il Procuratore Federale, a seguito di una segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare l’Albissola (Girone A di Serie C), il Matera (Girone C di Serie C) e il Rieti (Girone C di Serie C) per violazioni di natura amministrativa commesse dai rispettivi dirigenti.

Le società sono state deferite a titolo di responsabilità diretta. Ecco la parte del documento integrale che riporta i deferimenti per ciò che concerne l’Albissola.

“Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare: – la Sig.ra FANTINO CLAUDIA, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Albissola 2010 S.r.l.; – Il Sig. COLLA GIANPIERO, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Albissola 2010 S.r.l.; – Il Sig. NUZZO COSIMO DAMIANO, Amministratore delegato e legale rappresentante pro- tempore della Società Albissola 2010 S.r.l.:

per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VI), delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato alla Co.Vi.So.C., entro il 30/11/2018, la situazione patrimoniale intermedia al 30/09/2018 approvata dall’organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione ai fini del controllo dell’indicatore di liquidità. In relazione ai poteri e funzioni degli stessi, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; – di conseguenza, la Società ALBISSOLA 2010 S.r.l. per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dalla sig.ra FANTINO CLAUDIA, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Albissola 2010 S.r.l., dal sig. COLLA GIANPIERO, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Albissola 2010 S.r.l., dal sig. NUZZO COSIMO DAMIANO, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Albissola 2010 S.r.l.” Sin qui il Comunicato Ufficiale. Per ora bocche cucite in società e tra i tesserati. La speranza dei tifosi biancoazzurri che si risolva tutto in una bolla di sapone. Quello che preoccupa, sono però due parole: “Responsabilità diretta”. Nelle prossime ore ne sapremo di più.

Franco Ricciardi

Franco Ricciardi è nato a Genova nel 1955. Giornalista iscritto all’Albo dal 1980, ha collaborato e collabora con le più importanti testate genovesi, Il Secolo XIX, Il Lavoro, La Repubblica, il Corriere Mercantile ed è stato tra i primissimi radiotelecronisti genovesi (Radio Liguria 1, Telecittà, Telegenova, Primo Canale).

Negli anni 80 fondò, come editore, il giornale “Noi Genoani”, che veniva distribuito allo Stadio”.