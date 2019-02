Serie C | Albissola ancora imbattuta per la terza volta

E fanno tre. Sono le gare di imbattibilità dell’Albissola, che conquista un punto importantissimo a Pistoia, contro una diretta concorrente per la salvezza.

La formazione allenata da Claudio Bellucci è apparsa galvanizzata dai recenti risultati (successo per 2-1 sull’Arzachena e pareggio di Piacenza) ed ha affrontato a viso aperto una diretta concorrente per la salvezza, la Pistoiese. Con questo pareggio, l’Albissola mantiene un punto in più degli arancioni, anche se occorre ricordare che in questo campionato quanto mai falsato da recuperi, rinvii e sospensioni, la Pistoiese ha giocato sino ad oggi tre partite in meno dei biancocelesti. Per prima ha segnato la Pistoiese, con un bel gol di Momentè nel primo tempo, poi ad inizio ripresa ci ha pensato Cisco con una azione personale a rimettere il match sui binari della parità.

Nel prossimo turno l’Albissola giocherà a Chiavari domenica 17 febbraio alle ore 14,30 contro il temibile Arezzo.

I RISULTATI del 13 febbraio: Carrarese-Piacenza 0-2, Cuneo-Siena 1-1, Gozzano-Pontedera 1-1, Alessandria-Olbia 0-0, Arezzo-Juventus B 1-1, Arzachena-Lucchese 1-0, Entella-Pro Vercelli 2-1, Pistoiese-Albissola 1-1, Pro Patria-NOvara 1-10. Pro Piacenza-Pisa rinv.

LA CLASSIFICA: Piacenza e Pro Vercelli 46, Carrarese ed Arezzo 43, Virtus Entella 42, Siena 41, Pro Patria 40, Pisa e Pontedera 36, Novara 34, Juventus B 29, Gozzano 27, Cuneo 26, Alessandria 23, Albissola 22, Pistoiese e Olbia 21, Lucchese 20, Arzachena 17, Pro Piacenza 8. Penalizzazioni: Arzachena: -1 Punti, Cuneo: -7, Lucchese: -8, Pro Piacenza: -8.

Franco Ricciardi