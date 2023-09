Serie A2 femminile 2023: le avversarie del Park Tennis Genova sono TC Cagliari, Tennis Training, TC Prato, CT Ceriano, TC Baratoff

Sono ufficiali i gironi del campionato 2023 di serie A2 femminile. Le avversarie del Park Tennis Genova sono TC Cagliari, Tennis Training, TC Prato, CT Ceriano, TC Baratoff e Stampa Sporting.

Primo impegno delle ragazze del capitano Giorgia Buchanan è previsto sabato 7 ottobre alle 10 in casa contro Stampa Sporting. Seguiranno le sfide con TC Baratoff ancora a Genova (15 ottobre), CT Ceriano (22 ottobre in trasferta)), TC Cagliari A (29 ottobre in casa), Tennis Training (12 novembre in trasferta) e TC Prato (19 novembre in trasferta).

Questo il pensiero di Giorgia Buchanan. “Girone tosto, con avversarie come Cagliari e Prato che vantano giocatrici nelle prime 100 del mondo. Stefanini e Trevisan per Prato, Papamichail e Brancaccio per Cagliari. Anche Ceriano è sicuramente attrezzata per ben figurare. Noi abbiamo una nuova giocatrice come Darja Semeņistaja, lettone numero 150 al mondo che ha disputato le qualificazioni agli US Open. Puntiamo molto su di lei, ci darà una grandissima mano nel girone e, speriamo, nei playoff. Cristiana Ferrando è in grande ripresa, Costanza Traversi è motivata e con loro ci sarà un altro nuovo innesto: anche Alessandra Teodosescu, nel tabellone principale degli US Open Juniores, è un valore aggiunto. Anche Anita Bertoloni e Lucreza Musetti, insieme a Lucia Gaio, Giulia Bizzari e Annalisa Bona, saranno d’aiuto. Puntiamo alla promozione, sfuggita l’anno scorso solo al tie break decisivo contro Padova”.