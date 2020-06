Serie A, Sibilia: Far tornare i tifosi allo stadio

Carlo Sibilia, Sottosegretario al Ministero dell’Interno, commenta la ripresa del campionato di serie A.

“Ci siamo tutti resi conto che il calcio vale di meno senza tifosi e senza la loro passione. Tutta l’attenzione che ha è perché attorno ad esso ci sono tanti appassionati: per esempio io sono un tifoso dell’Avellino. Il mio sogno è vederlo in Serie A a breve. Non metto preclusioni alla provvidenza, anche con Eziolino Capuano potremmo riuscire nell’impresa: è un tecnico che dà un carattere molto forte alla squadra”.

Sibilia prosegue: “Il covid-19 ci sta facendo tribolare per gestire situazioni complicate, non solo per quanto riguarda il calcio. Sogno di poter vedere la gente allo stadio, piuttosto che delle tristi sagome. Tuttavia abbiamo delle responsabilità per cui bisogna essere quanto più cauti possibile, vogliamo lavorare in sicurezza per tutti. Per oggi si parla di porte chiuse, ma mi auguro che ad agosto o inizio settembre la situazione sia mutata”.