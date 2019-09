Serie A: gli anticipi e posticipi di Genoa e Samp

La Lega Serie A ha reso noti anticipi, posticipi e licenziatari per la programmazione televisiva del calendario di Serie A TIM fino alla sedicesima giornata.

3.a Napoli vs Sampdoria (sabato 14 settembre 2019, ore 18.00, diretta Sky)

4.a Sampdoria vs Torino (domenica 22 settembre 2019, ore 15.00, diretta Sky)

5.a Fiorentina vs Sampdoria (mercoledì 25 settembre 2019, ore 21.00, diretta DAZN)

6.a Sampdoria vs Internazionale (sabato 28 settembre 2019, ore 18.00, diretta DAZN)

7.a Hellas Verona vs Sampdoria (sabato 5 ottobre 2019, ore 18.00, diretta Sky)

8.a Sampdoria vs Roma (domenica 20 ottobre 2019, ore 15.00, diretta Sky)

9.a Bologna vs Sampdoria (domenica 27 ottobre 2019, ore 12.30, diretta DAZN)

10.a Sampdoria vs Lecce (mercoledì 30 ottobre 2019, ore 21.00, diretta Sky)

11.a SPAL vs Sampdoria (lunedì 4 novembre 2019, ore 20.45, diretta Sky)

12.a Sampdoria vs Atalanta (domenica 10 novembre 2019, ore 15.00, diretta Sky)

13.a Sampdoria vs Udinese (domenica 24 novembre 2019, ore 18.00, diretta Sky)

14.a Cagliari vs Sampdoria (lunedì 2 dicembre 2019, ore 20.45, diretta Sky)

15.a Sampdoria vs Parma (domenica 8 dicembre 2019, ore 18.00, diretta Sky)

16.a Genoa vs Sampdoria (sabato 14 dicembre 2019, ore 20.45, diretta DAZN)

3° turno: Genoa-Atalanta domenica 15/9 h 12:30, Dazn

4° turno: Cagliari-Genoa venerdì 20/9 h 20:45, Sky

5° turno: Genoa-Bologna mercoledì 25/9 h 21, Sky

6° turno: Lazio-Genoa domenica 29/9 h 15, Sky

7° turno: Genoa-Milan sabato 5/10 h 20:45, Dazn

8° turno: Parma-Genoa domenica 20/10 h 18, Sky

9° turno: Genoa-Brescia sabato 26/10 h 20:45, Dazn

10° turno: Juventus-Genoa mercoledì 30/10 h 21, Sky

11° turno: Genoa-Udinese domenica 3/11 h 15, Sky

12° turno: Napoli-Genoa sabato 9/11 h 20:45, Dazn

13° turno: Spal-Genoa lunedì 25/11 h 20:45, Sky

14° turno: Genoa-Torino sabato 30/11 h 18, Sky

15° turno: Lecce-Genoa domenica 8/12 h 12:30, Dazn

16° turno: Genoa-Sampdoria sabato 14/12 h 20:45, Dazn