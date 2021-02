Senegalese spaccia droga a Cornigliano e aggredisce agenti: arrestato

Un 20enne senegalese è stato arrestato, ieri sera, dalla Polizia per resistenza e lesioni personali aggravate a Pubblico Ufficiale, denunciandolo anche per spaccio.

Il giovane è stato notato dai poliziotti mentre cercava di nascondersi tra le auto in sosta dopo aver visto la volante che transitava in via S. G. d’Acri.

Scesi dall’auto di servizio, gli agenti lo hanno raggiunto per controllarlo e lui ha cercato di fuggire sferrando calci e pugni, in particolare ad un agente che ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni.

Il cellulare del 20enne, durante le fasi dell’arresto, aveva una chiamata in corso con un “cliente” che diceva di trovarsi nella vicina Piazza Massena e che, dopo essere stato raggiunto dai poliziotti, ha confermato di essere un acquirente.

Al senegalese sono stati sequestrati circa 1000 euro in quanto provento verosimilmente dell’attività di spaccio.

L’arrestato, già conosciuto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti legati alla droga, è stato portato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa di giudizio direttissimo che si svolgerà questa mattina.