Senarega: domenica 7 aprile riapre SP 227 Portofino, a inizio giugno due corsie

“Il borgo di Portofino non è più isolato. A soli 5 mesi dalle violentissime mareggiate di fine ottobre, sabato 6 aprile riapre in anticipo la Strada Provinciale 227. Sarà una bellissima festa per il comprensorio del Tigullio e una giornata memorabile per la Liguria. Domenica 7 entrerà quindi in funzione il semaforo per regolare il senso unico alternato dei veicoli nella zona di Cervara/Paraggi e all’inizio di giugno è in programma il ritorno alle due corsie“.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale e consigliere delegato alla Viabilità della Città Metropolitana di Genova Franco Senarega.

“Si tratta – ha aggiunto Senarega – di un grande risultato per il territorio, che è stato raggiunto grazie alle maestranze delle ditte che si sono impegnate nella ricostruzione e dei tecnici della Città Metropolitana di Genova, la quale è riuscita a realizzare una proficua sinergia con Regione Liguria e i Comuni di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino.

Inoltre, il Governo ha stanziato la metà dei fondi per il ripristino della strada, costato circa 2.700.000 euro.

I primi quattro interventi realizzati in somma urgenza hanno comportato una spesa di 1.210.000 euro e sono partiti nel giro di 2-3 giorni dalla mareggiata del 29-30 ottobre.

Il lavoro appaltato, indirizzato alla riedificazione della strada per la riapertura nel minor tempo possibile, ha comportato una spesa di 1.510.000 euro e si è iniziato lo scorso gennaio.

Durante i lavori appaltati sono stati posti in opera 4.000 quintali di conglomerato bituminoso, 4.000 tonnellate di massi 900 metri cubi di calcestruzzo ed è stato utilizzato un pontone.

Al momento, resta da eseguire la fine di alcuni lavori consistenti nel passo pedonale a mare completo di ringhiere, il muretto lato strada, il completamento del muro di sostegno lato monte, la realizzazione faccia a vista sul muro lato monte e l’ultima sistemazione della scarpata lato mare”.