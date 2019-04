SAVONA. 21 APR. Sei successi per i colori italiani ai Campionati Internazionali Veterani ad Alassio. Sui campi del Tennis Club Hanbury gli azzurri hanno vinto infatti in cinque categorie di doppio ed una di singolare.

Ilde Lalli si è aggiudicata il torneo fra le S 55, dove ha superato dopo una finale entusiasmante in l’altra azzurra Carola Scialpi con il punteggio di 6-1; 2-6; 7-6, mentre Federico Lenzi, in coppia con l’austriaco Lienbacher ha vinto nel doppio maschile S55.

Le altre vittorie sono arrivate dal doppio S 75 con Sandro Perotti e Pier Sandro Succo; dal doppio misto S50 con Roberto Devalle ed Elena Scola; dall’altro misto S55 con Piero Luigi Castagna e Laura Pozzan. Il sesto titolo è arrivato dalla categoria S55 del doppio femminile dove Laura Pozzan ha vinto in coppia con l’australiana Susan Thomas.

Mattatore della giornata è stato l’austriaco Hannes Lienbacher che, oltre al titolo in doppio con Lenzi, si è anche aggiudicato gli Internazionali d’Italia nella categoria S 55 dove ha superato in finale l’ italiano Paolo Zingale per 6-2; 6-3.

Gli altri titoli sono stati conquistati dal danese Kasper Warming che ha battuto per 3-6; 6-2; 6- 1, il tedesco Carsten Groeger, mentre la spagnola Carmen Lang Verdugo ha avuto la meglio per 3-6; 6-2; 6-2 sull’ italiana Carola Kluser.

Per i colori azzurri dunque una giornata da incorniciare in una edizione dei Campionati Internazionali Veterani che si è rivelata davvero eccezionale per qualità e quantità di concorrenti in gara.

Domani daremo conto degli ultimi vincitori di categoria, con bilancio finale da parte degli organizzatori che già nei giorni scorsi si erano però detti nel complesso più che soddisfatti.

CLAUDIO ALMANZI