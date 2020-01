Scontro tra auto e moto a San Quirico, grave centauro

Erano circa le 8 di questa mattina quando in via Semini a Genova San Quirico si è verificato un incidente.

Per cause ancora in fase di accertamento una moto ed un’auto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il centauro. Sul posto è intervenuto il personale sanitario che ha prestato le prime cure al ferito che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Galliera.

Ci sono state pesanti ripercussioni per quanto riguarda la viabilità in tutta la Valpolcevera con le forze dell’ordine intervenute che hanno deviato il traffico sulla sponda destra del torrente obbligando i mezzi alla svolta verso il ponte della Forestale.

Sul posto anche la sezione infortunistica della polizia locale per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica del sinistro.