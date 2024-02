Sconfitta amara per la Sampdoria: la Cremonese vince per 1-2

La Sampdoria subisce una sconfitta amara sul proprio terreno di gioco, perdendo 1-2 contro la Cremonese e compiendo un passo indietro in classifica, con il contemporaneo colpo della Ternana a Palermo.

La partita si apre con un gol di Johnsen per i grigiorossi, seguito dall’istantaneo pareggio dei blucerchiati con Ghilardi otto minuti dopo.

Nel secondo tempo, la squadra di Stroppa mette sotto pressione la Samp con continui attacchi. Al 69′, è Falletti a siglare il gol decisivo, riportando la Cremonese in vantaggio sull’1-2.

Attualmente la Sampdoria si trova al 14º posto con 31 punti, a soli due punti di distanza dalla zona play-out.

Domenica, un cruciale scontro salvezza attende i blucerchiati contro la Feralpisalò a Piacenza.

Per la Cremonese, questa vittoria è di fondamentale importanza, posizionandosi ora al secondo posto in classifica con 50 punti.

Gli highlights

Il tabellino

Sampdoria-Cremonese 1-2 (1-1)

Marcatori: 5′ Johnsen, 13′ Ghilardi, 69′ Falletti

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Giordano (83′ Barreca), Darboe, Yepes, Benedetti (54′ Askildsen), Depaoli (72′ Girelli); De Luca, Alvarez (83′ Ntanda). All. Pirlo.

Cremonese (4-2-3-1): Jungdal; Ravanelli, Lochoshvili, Antov; Zanimacchia (78′ Ghiglione), Pickel, Majer, Quagliata; Falletti (78′ Vazquez); Johnsen (89′ Abrego), Tsadjout (58′ Coda). All. Stroppa.

ARBITRO

Prontera di Bologna (assistenti Massara di Reggio Calabria e Trasciatti di Foligno, quarto uomo Emmanuele di Pisa, Var Valeri di Roma 2, Avar Di Vuolo di Castellamare di Stabia)

NOTE

Spettatori 15.527 per un incasso di 221.574 euro. Ammoniti: Antov, Majer, Gonzalez, Ghilardi per gioco falloso, Pickel per proteste. Angoli: 10-3 per la Cremonese. Recupero: pt 1′, st 4′.