Scomparsa Pericu, cordoglio bipartisan. Piana: Genova perde figura autorevole

“Esprimo profondo cordoglio per la prematura scomparsa dell’ex sindaco di Genova Giuseppe Pericu, illustre avvocato e docente universitario. Al di là dell’appartenenza politica era un avversario di altissimo profilo, un galantuomo con il quale si poteva dialogare in modo democratico. Con la sua scomparsa il capoluogo ligure perde una figura autorevole, che si è sempre impegnata per la nostra città. Sincere condoglianze alla famiglia”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale e commissario cittadino di Genova della Lega Alessio Piana.

“Apprendo con rammarico – ha affermato il sindaco di genova Marco Bucci – della scomparsa del professor Giuseppe Pericu sindaco di Genova per dieci anni, illustre avvocato, docente universitario e attuale Presidente dell’Accademia Ligustica. Nel porgere le più sentite condoglianze alla famiglia voglio ricordare il suo lungo impegno a servizio della nostra amata città”.

“La morte di Giuseppe Pericu – hanno sottolineato i responsabili del Pd genovese – lascia un vuoto incolmabile. Uomo di profondi valori e di grande concretezza, ha ridisegnato il futuro di Genova in un momento di profonda crisi. E’ stato un politico visionario e pragmatico: ha consacrato Genova a capitale della cultura nel 2004 e lavorato per il riconoscimento del Sistema dei Rolli a Patrimonio Unesco, facendo emergere la vocazione turistica e culturale del capoluogo ligure. Ma Pericu è stato anche l’uomo del G8, che ha parlato ai manifestanti per cercare di fermare le violenze.

Nel ricordare quello che ha fatto e quanto la sua azione politica abbia inciso sulla città, dalle trasformazioni urbanistiche alla rinascita del Porto Antico, il Partito Democratico della Regione Liguria e i consiglieri del Gruppo del PD in Regione si stringono attorno alla famiglia porgendo loro le nostre più sentite condoglianze, consapevoli che da oggi Genova perde un punto di riferimento fondamentale”.

“Nel manifestare sentito cordoglio per la scomparsa dell’ex sindaco di Genova Giuseppe Pericu – ha dichiarato l’ex presidente del consiglio regionale Gianni Plinio – lo ricordo come un avversario politico ma uomo integro e stimabile. In occasione di Genova 2004 Capitale europea della Cultura, allorché ricoprivo la carica di assessore regionale alle politiche culturali, ricordo una proficua collaborazione con Pericu, che produsse benefici effetti alla nostra città”.

“Il MoVimento 5 Stelle Liguria esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Pericu. Ai famigliari dell’ex sindaco e pilastro della vita culturale genovese, le nostre più sentite condoglianze” hanno aggiunto i responsabili del M5S Liguria.