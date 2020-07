Sciopero trasporti | Tir in via XX Settembre e presidio Prefettura

Il corteo composto da camion, pullman, furgoni e taxi è partito da via Buozzi ed è giunto in cima a via XX Settembre, bloccando di fatto l’accesso a piazza De Ferrari che è praticamente deserta.

In largo Eros Lanfranco, sotto alla prefettura è in atto un presidio dei lavoratori del comparto trasporti che sta manifestandoin attesa che il prefetto Carmen Perrotta incontri una delegazione.

Il traffico in zona è congestionato.

Lo sciopero il cui slogan è “Liberate la Liguria!” è stato indetto dai sindacati Filt e Uil trasporti per risolvere la problematica delle code in autostrada ed attivare un coordinamento regionale degli enti locali, in un’ottica di sistema, per migliorare il trasporto pubblico delle persone su gomma e su ferro.