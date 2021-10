Sciopero in porto a Genova lunedì 11 ottobre contro il Green pass

Indetto dal Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali. Presidio a Ponte Etiopia

Il Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali di Genova ha dichiarato uno sciopero di 24 ore con blocchi nel porto di Genova per lunedì 11 ottobre contro l’obbligo del Green pass sui posti di lavoro.

“Greenpass, una questione che non affronteremo solo il 15 ottobre. Risponderemo – si legge in una nota del Collettivo – al tentativo di imporre il greenpass nello stesso modo in cui rispondiamo ai continui attacchi ai diritti, alla sicurezza, ai salari dei lavoratori.

Il Green pass altro non è che un tentativo autoritario che il padronato usa per rendere i lavoratori ancora più sottomessi è sottoposti a una logica di dominio che nulla ha a che fare con la ‘sicurezza’.

Per chi come noi il porto lo lavora, spesso lo ama e talvolta lo odia, sa perfettamente che l’iper operatività del porto annullerà di fatto nel brevissimo periodo il dispositivo e che la ‘sicurezza’ di cui ha bisogno non si misura a colori verde o rosso!!!

il porto di Genova come tutti gli altri porti e comparti logistici ha vissuto questi due anni di pandemia in condizioni estreme e spesso pericolosamente contraddittorie…”

“Tra di noi – si legge in un posto su Facebook – ci sono tantissimi che si sono vaccinati, tanti che non si sono vaccinati. Abbiamo sofferto la pandemia come tutti, abbiamo visto soffrire parenti e amici. Non sottovalutiamo il dramma ma la questione per noi portuali, per i lavoratori è un altra.

Siamo stanchi di atti autoritari verso i lavoratori. Prima il Jobs act poi gli infami decreti sicurezza, i licenziamenti politici, l’attacco continuo al sindacalismo conflittuale, le inchieste giudiziarie, le morti sul lavoro, le prepotenze padronali, i traffici di armi…adesso il green pass che è solo uno strumento in più dei padroni per dividere e colpire i lavoratori. Pensiamo che le pandemie vadano combattute con la sanità pubblica con il rispetto e l’attenzione per l ambiente, con la solidarietà, con il combattere il capitalismo.”

“A voi lasciamo le vostre buffonate. A noi preparare le nostre barricate. Lunedi 11 ottobre blocchi in porto sciopero generale.”

Le modalità dello sciopero

Lo sciopero avverrà per l’intera prestazione a partire dal quarto turno del 10 ottobre 2021 (22..00 / 00:00 / 01:00 fino al terzo turno compreso dell’11 ottobre 2021 (21:59 / 23:59 / 00:59). Personale giornaliero astensione di 8 ore.

Il presidio si svolgerà dalle 6:00 alle 10:00 a Poste Etiopia. Successivamente il presidio si sposterà di fronte alla Coop A. Negro in piazzale dei Traghetti Iqbal Masih.