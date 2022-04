“Sci On the Beach” torna a Laigueglia

SAVONA – Grande attesa fra gli appassionati dello sci per “Sci di Fondo On the Beach” l’originale manifestazione ludico-sportiva che quest’anno raggiunge l’undicesima edizione.

A sfidarsi sulla sabbia del borgo marinaro laiguegliese ci saranno delle squadre provenienti da diverse località sciistiche, anche se si batteranno con orgoglio quelle locali.

Sulle spiagge di Laigueglia (dai bagni comunali antistanti Piazza Garibaldi sino ai Bagni della scuola vela Aquilia, comprendendo la parte di spiaggia dedicata ai pescatori professionisti e quella dei non professionisti) si svolgeranno le gare (squadre ufficiali e squadre junior) di Biathlon, Fat Bike, “Tiro allo slittino”, corsa con le ciaspole e ci saranno sicuramente anche delle novità.

Presenti le “Shuttle Bike” biciclette sull’acqua da provare gratuitamente. Prevista anche la marcia acquatica e canoe e kayak grazie a Laigueglia Blue del mare ASD.

Saranno sicuramente in gara grandi campioni dello sci di fondo in questa manifestazione che più volte ha avuto quale madrina la grande olimpionica e campionessa: l’ indimenticabile “Trapulin” Stefania Belmondo.

Per l’occasione la Pro Loco di Laigueglia per il 30 aprile ed il primo maggio allestirà lo stand gastronomico con frittelle dolci e salate e nei due giorni sono previsti i laboratori didattici per i bambini in piazza Marconi a Laigueglia.

La manifestazione è organizzata dalla Eccoci Eventi di Alassio e Bottero SKI di Limone Piemonte in coopartecipazione con il Comune di Laigueglia e tutte le associazioni e categorie cittadine. Le riprese ed i servizi televisivi saranno assicurati da TGevents Television.

Come da tradizione anche quest’anno la manifestazione avrà scopo benefico con la raccolta fondi a favore della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. Tra le aziende che collaborano Bottero, Rossignol, leki, Galup, Raineri e Incantesimo Design di Robecco sul Naviglio. Comunque per avere maggiori informazioni sull’ evento è possibile farlo visitando il sito www.scidifondonthebeach.com

Per chi volesse invece iscriversi alle gare: scrivere all’ indirizzo di posta elettronica agenzia@eccoci.it

CLAUDIO ALMANZI