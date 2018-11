Scherma, svolta a Foggia la prima prova nazionale Cadetti

Sabato e domenica si è disputata a Foggia la prima prova nazionale di fioretto e sciabola riservata alla categoria Cadetti (Under 17).

Un buon numero di atleti liguri ha affrontato la lunga trasferta per provare a conquistare la qualificazione alla fase finale dei Campionati Italiani di categoria.

Il migliore fra gli atleti liguri è stato Emanuele Caruso (Circolo Scherma La Spezia) che si è classificato in ventunesima posizione nella prova di fioretto maschile, conquistando il diritto di partecipare alla prova nazionale della categoria superiore, gli Under 20.

Si sono qualificati per la prova dei Giovani anche Luca Maretti, Stefano Satta e Giovanni Borsato da Silva Franca (tutti del Circolo.Scherma Savona) nel fioretto maschile, Sofia Raggio (Club Scherma Rapallo) nel fioretto femminile e Luca Buzzo (Club Scherma Voltri) nella sciabola maschile.