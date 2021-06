Savona, sgombero parziale campo nomadi: abbattuti 7 edifici abusivi

Dispiegamento di agenti delle Forze dell’ordine e soccorritori ieri a Savona per lo sgombero, seppur parziale, del campo nomadi in zona Fontanassa.

L’intervento ha riguardato l’abbattimento di sette edifici completi abusivi, oltre ad altre due costruzioni parziali, all’interno del campo, nell’ex parcheggio del vicino campo di atletica.

Tra la trentina di residenti degli edifici abbattuti ci sono anche minorenni, che sono stati destinati in hotel in attesa della messa in sicurezza di cinque alloggi dell’azienda regionale per le case popolari “Arte” che verranno assegnati a loro.

Tre sono già stati individuati da tempo e altri due si sono liberati negli ultimi giorni.

“Questa attività -ha riferito la sindaca Ilaria Caprioglio – contempera l’esigenza di ripristino della legalità e di tutela dei soggetti fragili che risiedono nei manufatti interessati. La decisione è contenuta nelle ordinanze emesse a fine dicembre 2019 e regolarmente notificata ai proprietari”.

Nel campo nomadi per il 30 giugno è preannunciata la chiusura del contatore dell’acquedotto per insoluti.