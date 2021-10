Savma esce con un nuovo singolo, “Le parole”, venerdì 29 ottobre. Il brano, presentato da MAIONESE Project/Matilde Dischi, è già in pre-save.

Esce venerdì 29 ottobre per MAIONESE Project/Matilde Dischi “Le Parole”, il nuovo singolo del cantautore SAVMA attualmente disponibile in presave.

Un testo profondo e ricco di significato accompagnato da un sound pop elettronico trascinante:

nel suo nuovo brano, Savma canta l’accettazione, la speranza, i sentimenti puri, la libertà, con un ritornello incisivo e potente che sottolinea l’importanza delle parole come strumento di unione e non di divisione.

Savma racconta:

«In questo brano ho voluto parlare di tutte le diversità sociali che in questo periodo storico stanno facendo da padrone sul nostro essere umani.

La diversità è sempre vista come una malattia e mai come un arricchimento, abbiamo invece bisogno che ogni muro venga buttato giù e che le parole vengano usate non per ferire, ma per comunicare.»

“Le Parole”, scritta dallo stesso Savma affiancato alla produzione artistica da Gentile, manda così un messaggio forte a chi ascolta, per provare a costruire tutti insieme un mondo migliore e più inclusivo.

Biografia

Savma nasce a Palermo e a soli 18 anni si trasferisce a Roma, dove continua a perfezionare il suo percorso musicale cominciato da adolescente.

Nel 2013 l’incontro con la cantautrice Paola Angeli lo porta all’esigenza di scrivere il suo primo brano, dal titolo “Ora”.

Da quel momento, inizia attivamente a scrivere e comporre i propri brani, fino al primo progetto discografico di inediti in collaborazione con il musicista Andrea La Scala.

Negli anni colleziona numerose e soddisfacenti partecipazioni a programmi TV e concorsi sul territorio nazionale, fino all’importante posizionamento in semifinale del Cantagiro nel 2019.

Nel 2021 inizia la avventura discografica con Maionese Project di Matilde Dischi, con la quale uscirà il suo nuovo singolo “Le Parole”.

