Satec 2019, consegnati riconoscimenti XXX Premio Pionieri della Nautica

La prima giornata di lavori della Convention Ucina Satec 2019 in programma a Santa Margherita Ligure il 20 e 21 giugno, si è chiusa con la XXX edizione del Premio Pionieri della Nautica e la consegna dei riconoscimenti al manager, maestranza, progettista e giornalista italiano ed estero che hanno contribuito alla storia della nautica in Italia.

Matteo Zaccagnino, Direttore di Top Yacht Design, ha presentato la serata organizzata nel giardino dell’Abbazia della Cervara.

Dopo il saluto del Sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni, l’Ammiraglio Ispettore Nicola Carlone – Comandante Direzione Marittima Capitaneria di Porto di Genova e Saverio Cecchi, neoeletto Presidente di UCINA Confindustria Nautica, hanno accolto gli ospiti sul palco e dato inizio alla cerimonia di premiazione del XXX Premio Pionieri della Nautica.

Nella categoria manager due i riconoscimenti ex-aequo: Giorgio Ettore Donà è stato premiato per la sua idea vincente della distribuzione organizzata sul mercato della nautica di alta gamma con offerta di servizi ingegneristici ad alto valore aggiunto per i clienti e per i fornitori, che ha consentito a SAIM spa di diventare un riferimento internazionale per la componentistica. Insieme a Giorgio Ettore Donà, è stata premiata Anna Ziliani Scarani, imprenditrice di Rio Yachts che da 50 anni lavora nella nautica investendo in tecnologia, innovazione e senza perdere di vista l’eleganza del prodotto, contribuendo a diffondere l’amore per il mare e lo stile italiano.

Pioniere della Nautica 2019 per la categoria maestranze è Achille Pennellatore, storico meteorologo a Portosole per 38 anni, attività che continua a svolgere ancora oggi che è in pensione. Le sue previsioni meteomarine sono state diffuse via radio, tv, sui giornali, per importanti regate ed eventi internazionali fino al GP di Monaco nel 1997, quando Pennellatore fu ringraziato pubblicamente dal vincitore Michael Schumacher per aver previsto in tempo utile la pioggia.

Per la categoria progettisti e designer, è stato premiato Fulvio De Simoni, che nella sua lunga carriera ha disegnato imbarcazioni per i più importanti cantieri navali in Italia e nel mondo e vanta oltre 3.000 progetti di imbarcazioni al suo attivo per cantieri quali Astondoa, Austin Parker, Pershing e Rossinavi.

A Torsten Moench, capo redattore di Boote e autore di diversi libri che vanta una lunga esperienza nel campo del giornalismo nautico, è andato il premio per la categoria giornalisti stranieri.

Fabio Pozzo, giornalista economico de La Stampa, che da sempre segue con passione e competenza i temi legati al mare a 360° ed è autore di libri tra i quali “Assolvete l’Andrea Doria” e “I colori dell’oceano”, è stato premiato nella categoria giornalisti italiani.

Il Premio Pionieri della Nautica, istituito da Ucina Confindustria Nautica nel 1988, vanta il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico ed è un riconoscimento all’impegno, serietà e capacità di uomini, imprenditori, manager, maestranze, operatori e giornalisti che con passione hanno continuato e continuano a credere in questo comparto.

Le candidature del Premio vengono valutate da una Giuria costituita dal Comandante Generale delle Capitanerie di Porto, dalla Direzione Generale del Ministero Infrastrutture e Trasporti, dagli Organi Direttivi di UCINA Confindustria Nautica e dai premiati dell’anno precedente.