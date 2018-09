Sassuolo-Genoa, Ballardini: Un quarto d’ora disastroso

Davide Ballardini non può essere soddisfatto della prova dei suoi ragazzi contro il Sassuolo persa al Mapei Stadium.

“Abbiamo giocato davvero male in quel quarto d’ora, siamo stati poco attenti edè giusto perdere. Non ho dato colpa alla difesa, siamo stati imbarazzanti rispetto alle posizioni da occupare, siamo stati poco bravi tutti. La poca attenzione e la superficialità hanno fatto quello che si è visto”.

”Dagli errori commessi dobbiamo essere in grado di capire in fretta com’è il nostro campionato, se smetti di essere concentrato e intenso una squadra che non aveva fatto nulla o quasi ti dà quattro gol. Si riparte dall’atteggiamento, senza quello non si va da nessuna parte”.