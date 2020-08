Sanzionato bengalese che vende da bere a donna ubriaca

Si tratta del titolare del Boss Bar di via San Donato nel centro storico

Sabato scorso gli uomini della Sicurezza Urbana della Polizia locale, in servizio nella zona C del centro storico, quella della movida, per intenderci, sono intervenuti in un pubblico esercizio di via San Donato, presso il Boss Bar, dove, alle 23:00, il titolare, un bengalese, è stato denunciato per la somministrazione di alcol a una donna italiana già ubriaca, a sua volta sanzionata per ubriachezza manifesta e per il mancato uso della mascherina.