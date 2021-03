Una volante della Questura, che stava perlustrando il territorio, ha controllato due spezzini che erano in giro al di fuori dell’orario consentito.

Ai poliziotti cui non sono state fornite le motivazioni valide per spostarsi tra le ore 22.00 e le ore 5.00, non è rimasto che sanzionare entrambi per la violazione amministrativa commessa, pari a 400 euro ciascuno, ai sensi dell’art.4 D.L. 19/2020.