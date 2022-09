Santa Margherita, prima edizione del Santa Cross Triathlon

Domenica al via la prima edizione del Santa Cross Triathlon. Sabato alle 11 in municipio l’incontro di presentazione con il campione italiano di specialità.

Ultimi preparativi a Santa Margherita Ligure per la prima edizione del Santa Cross Triathlon. Sarà una gara all’insegna di nuoto, ciclismo e trail (corsa fuoristrada) in programma nella giornata di domenica 18 settembre. Partenza alle 11:00 nella zona del retro porto. E’ un evento nuovo di zecca, che irrompe sulla scena sportiva di Santa Margherita Ligure a degna conclusione di un’estate ricca di appuntamenti da ricordare.



L’organizzazione tecnica è affidata a Sport Eventi di Rapallo in collaborazione con @qualitry. Con il patrocinio e il contributo del Comune di Santa Margherita Ligure. Il quartier generale della manifestazione verrà allestito nella zona dell’ex cantiere Spertini, alle spalle del porto turistico, sede della partenza, della zona cambio tra una frazione e l’altra, dell’area accrediti, del village e delle premiazioni.

I partecipanti saranno chiamati ad affrontare 1 km a nuoto, lungo un percorso a triangolo di fronte alla zona di partenza. Dopo il primo cambio via alla frazione in mountain bike, lunga 18 km, con dislivello complessivo di 800 metri, su un tracciato collinare che salirà verso Nozarego per poi entrare all’interno del Parco di Portofino. Successiva discesa per raggiungere nuovamente l’area cambio e far scattare la terza e ultima frazione, quella di corsa, di 8 km e con un dislivello complessivo di 600 metri, salendo sempre sulle alture cittadine. L’arrivo sarà posto all’altezza dell’ingresso della diga foranea del porto turistico.



Domenica mattina alle 11 partiranno i grandi specialisti, tesserati per la categoria Èlite. Contestualmente è prevista anche la gara a staffetta, riservata sempre agli Èlite. Dalle ore 14 saranno di scena gli Open, per la prova non competitiva. Lungo il percorso prevista la presenza di personale sanitario e di un gran numero di volontari, chiamati a presidiare i varchi a tutela dei passanti e degli stessi concorrenti.

Patrizia Marchesini, consigliera comunale di Santa Margherita Ligure con incarico allo Sport dichiara:

«Una manifestazione che rappresenta per noi la sintesi di più eventi sportivi che abbiamo già proposto in più di un’occasione – Abbiamo la possibilità di valorizzare il nostro territorio grazie a diverse discipline sportive, ciascuna attraverso le rispettive peculiarità».



Il Santa Cross Triathlon vivrà un’anteprima sabato 17 settembre 2022 alle ore 11:00, nella sala consiliare del municipio di Santa Margherita Ligure, in piazza Mazzini. Sarà un vernissage ufficiale dell’evento, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, degli organizzatori e del Campione italiano in carica di triathlon Michele Bonacina, nella foto in basso. ABov