Confermati a Santa Margherita Ligure, molti dei principali e tradizionali eventi, che vivacizzano l’estate sammargheritese. Oltre alle feste patronali, ci sarà musica, teatro, eventi culturali e sportivi con la collaborazione delle Associazioni cittadine. L’Amministrazione, in collaborazione con il Gruppo Albergatori e ad Ascom, ha reso pubblico il calendario eventi Estate 2020.



Villa Durazzo: sette concerti tra agosto e settembre, il Santa Festival, il Sant’In Jazz, jazz sul lungomare, l’appuntamento con la chitarra di Beppe Gambetta, l’Irish Music Festival a fine agosto, il Premio Bindi per cantautori a inizio settembre e una novità: la prima edizione del Santa Latin Festival.



Il 4 agosto si inizia con uno speciale omaggio a Mina con Chiara Galeotti a cura di Gamp. Nelle due serate che precederanno Ferragosto, XX Festival Tigullio a Teatro, a Villa Durazzo, con Pino Petruzzelli; sabato 22 agosto cabaret al campo sportivo Broccardi promosso anche quest’anno dalla locazione sezione dell’Avis.



Per la cultura, oltre agli eventi promossi dai Servizi Bibliotecari del Comune, tornano il Bioetica Festival il 27 e 28 agosto e “#Santaincontra Festival della Politica premio Ansaldo” il 7 e l’8 settembre. Nel segno della tradizione anche “Il Bello delle Donne Liguri” tra fine agosto e inizio settembre.



Per lo sport, oltre alla vela, con il campionato del Tigullio, tra fine luglio, agosto e settembre, spicca Mi Games, il più grande evento nazionale multisport, aperto quest’anno anche ai più piccoli, che terrà banco in agosto e che quest’anno ha un’unica data nazionale proprio a Santa Margherita Ligure.



Un accenno infine alla novità di quest’anno, il Santa Latin Festival, evento internazionale di Danze Caraibiche con tantissimi Workshop, Contest, Showcase, Eventi e molto altro a cura di Sporteventi SSDRL in programma il 5 e 6 settembre tra l’anfiteatro Bindi e il palazzetto dello Sport.



Dichiara il Sindaco Paolo Donadoni: «Anche se questa è una stagione partita in ritardo e in salita, Santa Margherita Ligure non vuole rinunciare alla sua tradizionale accoglienza: abbiamo confermato i servizi da Bandiera Blu come il battello di pulizia del mare e la Corrierina del Mare; e non volevamo essere da meno per quanto riguarda i nostri eventi.

Una delle caratteristiche di Santa Margherita Ligure è la sua vivacità con i suoi quotidiani appuntamenti. Quest’anno per le note vicende abbiamo dovuto stravolgere la programmazione – che già nel dicembre scorso era in fase conclusiva – condivisa con Ascom e Gruppo Albergatori. Non è stato facile rinunciare ad appuntamenti che da anni caratterizzano la nostra estate; ci rifaremo il prossimo anno.

Al contrario quest’estate abbiamo confermato i grandi eventi e i festival seppure in forma ridotta. Ringrazio i soggetti organizzatori per la collaborazione e l’Amministrazione e gli Uffici per il lavoro svolto». La partecipazione agli eventi è libera e gratuita nel rispetto delle normative sanitarie.ABov

Per info e approfondimenti www.livesanta.it Facebook @ComuneSML