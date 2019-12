Santa Margherita,accesa la palla luminosa del Santa Claus Village

Preceduto dalla benedizione di padre Raffaello dei frati Cappuccini, taglio del nastro, all’interno della palla luminosa, del Santa Claus Village di Santa Margherita Ligure, che ha segnato questa mattina l’inaugurazione ufficiale in città degli eventi legati alle festività natalizie.

Così il Sindaco, Paolo Donadoni: «Ci tenevamo ad essere tutti insieme in questo momento significativo. Un grazie sincero a chi ha contribuito a rendere il più accogliente possibile questo spazio, l’Ascom e il Civ, e a tutti gli enti e alle associazioni che hanno lavorato assieme a noi per far sì che questo momento di inaugurazione fosse piacevole e partecipato. L’invito da parte mia è quello di partecipare, per l’intera durata delle Feste, alle tante iniziative in programma in città».

Presenti per l’occasione il presidente dell’Ascom cittadina Fabio Comini, Cinzia Ceria del Civ Costa dei Delfini e responsabile del Santa Claus Village, il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri Antonio Piazza, i consiglieri comunali Patrizia Marchesini, Arianna Sturlese, Rino Bosi e Franco Fati, raggiunti dal vicesindaco Emanuele Cozzio e dall’assessore Beatrice Tassara.