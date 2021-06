Sanreno e la Run for whales

Sanreno e la Run for whales mezza maratona e non solo, ultime possibilità oggi per assicurarsi un pettorale ad una delle tre gare della Run for the Whales che prenderanno il via questa sera.

Fino alle ore 13 è infatti aperto il desk, allestito presso il campo di atletica di Pian di Poma a Sanremo, dove ci si potrà iscrivere alla mezza maratona, alla 10 Km o alla Family Run.

Dopo le problematiche riscontrate ieri in una galleria presente tra Sanremo ed Arma di Taggia, il Comitato Organizzatore ha dovuto modificare il percorso. Tutte le tre gare prenderanno il via dal campo di atletica di Pian di Poma alle ore 18:30.

La Half Marathon procederà in direzione levante lungo la pista ciclabile, fino all’altezza dei Tre Ponti per poi tornare indietro e raggiungere Ospedaletti, dove ci sarà l’ultimo giro di boa che riporterà i podisti a Pian di Poma per un giro finale dell’anello di atletica prima di tagliare il traguardo.

La 10 Km percorrerà lo stesso tracciato, nella sua parte iniziale, girando ai Tre Ponti poco prima dell’intersezione della strada veicolare e la pista ciclabile (all’altezza del deposito RT). La Family Run interesserà il tratto del lungomare sanremese. Le gare, curate sotto il profilo tecnico dall’Asd Pro San Pietro, prenderanno il via alle ore 18:30.

L’evento si svolgerà seguendo scrupolosamente tutte le prescrizioni anti Covid, previste dai protocolli della FIDAL, per la sicurezza di tutti i partecipanti. Gli atleti dovranno presentarsi alle partenze con la mascherina, che dovrà essere indossata per i primi 500 metri.

In base alle direttive federali non sarà possibile allestire gli spugnaggi così come utilizzare spogliatoi e docce, i ristori prevedono solo le bottigliette d’acqua, il ristoro finale avverrà tramite la sola consegna di un sacchetto.

Una parte del costo dell’iscrizione alle corse sarà infatti devoluto all’Istituto Tethys ONLUS, l’associazione senza fini di lucro dedicata allo studio e alla tutela dei mammiferi marini del Mediterraneo, che in trent’anni ha ottenuto importanti risultati nell’ambito della conservazione.

La Run for the Whales è presente anche su Facebook (@runforthewhales), Instagram (sanremo.marathon) e Twitter (@sanremomarathon).