Sanremo, paura anche in sala d’aspetto pronto soccorso: rissa con coltelli tra maghrebini

Paura a Sanremo. Intorno alle 23 di ieri si è registrata una rissa tra quattro magrebini, alterati dall’alcol, che nella sala d’aspetto del pronto soccorso del Borea si sono affrontati con calci, pugni e coltellate.

I locali dell’ospedale sono stati danneggiati.

Un agente della vigilanza privata e i sanitari sono stati costretti a far rifugiare i parenti dei degenti in una stanza per metterli in sicurezza, mentre i quattro continuavano a picchiarsi.

Nel frattempo, sono arrivate due pattuglie dei carabinieri. Oltre agli stranieri, alla fine sono rimasti feriti anche due militari dell’Arma. Uno ha riportato contusioni a un braccio e l’altro una ferita da taglio, ma al momento non è chiaro se sia stata provocata da una lama dei nordafricani o altro.

La situazione è tornata alla calma dopo oltre un’ora. Ci sarebbero state anche alcune spruzzate di spray al peperoncino e alcune persone che si sono sentite male.

All’interno del pronto soccorso ci sono alcune telecamere a circuito chiuso che sono state visionate dagli inquirenti, i quali hanno interrogato i 4 magrebini portati via dai carabinieri. Probabilmente scatterà una querela dell’Asl per i danni subìti e una denuncia, se non l’arresto, dei nordafricani.

“Ringrazio – ha dichiarato il direttore generale dell’Asl1 Marco Damonte Prioli – la guardia privata e il personale del pronto soccorso che hanno messo in sicurezza i parenti dei degenti e i Carabinieri intervenuti in modo tempestivo. Stamane la situazione è tornata alla normalità”.