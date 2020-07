Sampierdarena, acquisti con banconota 20 euro falsa: denunciato un nigeriano

Ieri in via Stefano Canzio a Genova Sampierdarena, i carabinieri hanno sorpreso due cittadini nigeriani di 20 e 23 anni, entrambi gravati da pregiudizi di polizia e mai rimpatriati, che in un esercizio commerciale hanno cercato di fare acquisti con una banconota falsa da 20 euro.

Un africano è stato denunciato in stato di libertà per “spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate” e l’altro per “ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato”.

La falsa banconota è stata sequestrata.