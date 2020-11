Sampdoria, un pullman sociale splendido grazie al restyling grafico

Se la Sampdoria ha un pullman con un nuovo, splendido look, il merito è anche di Genovarent.

E’ proprio la nota società genovese di autonoleggio, nota in tutta Europa per la sua flotta che conta ben 100 mezzi e oltre 70 dipendenti, che ha curato il restyling grafico, che mette in risalto i tanti colori della maglia blucerchiati.

Il pullman è stato acquistato da Genovarent nel 2018, e messo a disposizione della società sampdoriana nell’estate dello stesso anno; naturalmente il mezzo, oltre alla prima squadra, fornisce i servizi di tutto il settore giovanile.

Di questo splendido mezzo ci parla Renzo Balbi, fondatore e responsabile di Genovarent: “Il pullman è un IRIZAR I8 “top di gamma” ultra moderno – spiega – un euro 6 con una motorizzazione da 450 cavalli; è stato concepito per offrire alla squadra il massimo confort; al suo interno ci sono 40 comodissimi sedili in pelle allargabili e 2 sedili totalmente abbattibili per giocatori eventualmente infortunati. Ogni postazione è fornita di presa da 220v ed Usb. E’ installata sul tetto del mezzo una parabola di ultima generazione che permette di vedere Sky a bordo grazie ai tre monitor a scomparsa”.

Sul pullman troviamo toilette, frigorifero, forno microonde, macchina del caffe, scaldavivande e un mobiletto porta oggetti personalizzato con i colori blucerchiati.

Tutto quindi è nato dall’esperienza ultra trentennale di Renzo Balbi nel mondo dei trasporti. Poi ha fondato assieme ad un socio questa società, era il 1996 , e da allora l’azienda si è trasformata, grazie anche al contributo dei figli Andrea e Marco (nella foto), da piccola ditta a conduzione familiare ad affermata realtà nel settore dell’autonoleggio in Italia e all’estero.

“Mi fa piacere ricordare – afferma con orgoglio Renzo Balbi – che nel mondo del calcio siamo anche fornitori ufficiali del Genoa. Inoltre, quasi la totalità delle società calcistiche professionistiche Italiane ed europee che si recano in Liguria con aerei o treni per avvenimenti sportivi sono da noi seguite; con il tempo poi abbiamo abbracciato anche altri sport – conclude Balbi – diventando negli anni un punto di riferimento di Federazioni Italiane, CONI e moltissime società sportive dilettantistiche Liguri per il trasporto degli atleti di tante altre discipline quali nuoto, basket, pallavolo, rugby, tennis, boxe, atletica, danza, canottaggio, hockey, arti marziali, solo per citarne alcune”.

Insomma, Genovarent è una autentica eccellenza per Genova nel settore dei viaggi e dei trasporti.

E ne beneficiano anche Sampdoria e Genoa.

Franco Ricciardi