Samp, Villar: Avevo tanta voglia di Doria

«Sono molto contento. Avevo tanta voglia di venire e finalmente ci sono riuscito». Gonzalo Villar è un giocatore della Sampdoria. Una rincorsa durata mesi e concretizzatasi a pochi giorni dall’inizio della Serie A 2022/23. «Già a gennaio sono stato vicino – rivela il centrocampista spagnolo -, a me la Samp piaceva come club da quando sono arrivato in Italia. Non è successo allora, è successo adesso: va bene così, ora ci aspetta una bella stagione».

Pronto. Conferme dopo l’ottima annata 2020/21 alla Roma (47 presenze all’attivo) e riscatto per un 2021/22 non andato proprio secondo i piani. «L’ultimo non è stato un buon anno per me – spiega il ventiquattrenne neoblucerchiato -, ma mi ha dato maggior fiducia in me stesso. Ora sono pronto, avrò bisogno di trovare il ritmo ma non vedo l’ora di mettermi al centro del gioco. Il mister? Il fatto che c’è Giampaolo mi fa impazzire: conosco le sue idee, è un allenatore che ha fatto crescere giocatori con le mie caratteristiche e sicuramente ha influito nella mia scelta. I tifosi? Dico loro che spero di trovare lo stadio pieno, sentire il loro rumore, il loro amore: per me è questo il bello del calcio».