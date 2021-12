Samp-Venezia, numeri e statistiche della sfida del Ferraris

Samp e Venezia si affronteranno dopo molti anni sul terreno di gioco del Ferraris.

Ecco i numeri e statistiche della sfida:

SCONTRI DIRETTI

Incontro numero 11 in Serie A tra Sampdoria e Venezia: i blucerchiati hanno vinto il 50% delle precedenti sfide (cinque su 10), mentre la squadra veneta ha ottenuto solo due successi (tre pareggi). Il Venezia non batte la Sampdoria in Serie A dal dicembre 1962 (unica gara dagli anni ’50 in avanti giocata a dicembre nel massimo campionato tra le due squadre): il 2-0 per i veneti fu firmato dalle reti di Stivanello e Raffin.

Da allora due vittorie blucerchiate e un pareggio. L’ultima sfida in ordine di tempo tra queste due squadre in Serie A risale all’11 aprile 1999, quando la Sampdoria di Luciano Spalletti si impose al Ferraris sul Venezia di Walter Novellino per 2-1: Montella su rigore, Valtolina per i lagunari e gol vittoria di Marco Antonio Lemos Tozzi, meglio noto come “Caté” (il suo unico centro in Serie A). Negli anni 2000 le due squadre vantano anche quattro precedenti in Serie B, tutti racchiusi tra il 2000 e il 2003: due vittorie blucerchiate, un pareggio e un successo veneto, proprio nell’ultimo incrocio datato giugno 2003 (3-1 firmato Soligo, Marcon, Poggi (rig), Rabito).