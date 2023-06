Samp, stop per Grosso in panchina: le alternative di Radrizzani

Ancora ombre di incertezza su chi sarà il prossimo allenatore della Sampdoria.

Quando sembrava tutto pronto per l’arrivo di Fabio Grosso (lui ha già salutato ufficialmente il Frosinone con una lettera) ci sono stati dei rallenamenti. Il campione del mondo 2006, infatti, ha avuto alcuni dubbi sulla destinazione in seguito al fatto che Pecini non è diventato il direttore sportivo del club. Dunque, la decisione definitiva sulla panchina da parte della dirigenza slitterà alla settimana prossima.

Baroni e Farioli i nomi nuovi

La Sampdoria, quindi, si guarda intorno anche per cercare nuove soluzioni qualora la trattativa con Fabio Grosso non dovesse andare in porto. I profili individuati sarebbero due. In primis, c’è il nome di Marco Baroni, che ha terminato la propria avventura a Lecce. Il secondo profilo interessante, invece, sarebbe quello di Francesco Farioli, gradito a Legrottaglie. L’allenatore (giovanissimo, classe 1989), è reduce dall’esperienza all’estero sulla panchina dell’Alanyaspor.