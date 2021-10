Samp-Spezia, le formazioni ufficiali per il derby ligure

Formazioni ufficiali per il derby ligure tra Samp e Spezia che tra pochi minuti scenderanno in campo al Ferraris.

Per lo Spezia tra i pali confermato Ivan Provedel, con Bastoni e Ferrer sugli esterni bassi della retroguardia, completata da Hristov e Nikolaou al centro. In mediana confermata la coppia Maggiore-Kovalenko, con Salcedo alle spalle di Antiste, schierato al centro dell’attacco, mentre sulle corsie laterali, spazio a Gyasi e Strelec.

La Samp non potrà contare sullo squalificato Thorby. Nell’allenamento della vigilia Ekdal ha svolto un lavoro differenziato ma si proverà a recuperarlo fino all’ultimo. Programma di recupero per Damsgaard e Ronaldo Vieira, che non saranno della partita. Out anche Ihattaren.

SAMPDORIA (4-4-2) Probabile formazione: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Askildsen, Verre; Gabbiadini, Caputo. All. D’Aversa