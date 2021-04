Samp, Ranieri: A Milano giocato una grande partita

Ad una manciata di minuti da un risultato storico. La Sampdoria è andata davvero vicina ad espugnare San Siro, Claudio Ranieri per poco non infilava il gatto nel sacco: «Siamo venuti qui per vincere. Siamo un po’ dispiaciuti per il gol subìto nel finale, ma che partita della mia Samp. I ragazzi sono stati volitivi e di sostanza. L’ingenuità dell’espulsione ci ha penalizzato nell’andare alla ricerca del secondo gol; ma la prova c’è stata e sono davvero soddisfatto di quello che è stato fatto. Anche con un uomo in meno, il primo tiro nel nostro specchio è arrivato all’82’: c’è stata grande attenzione tattica» .

Strada. «I miei calciatori hanno lavorato molto bene – continua il mister -, aiutandosi gli uni con gli altri. Bene sia nella pressione sia che nella fase difensiva. Siamo andati davvero vicini alla vittoria. Quagliarella? Ci ha deliziato anni interi: regala colpi da grande maestro. Il nostro campionato? Vogliamo replicare l’andata, abbiamo già fatto buone partite nel nostro percorso. Al momento abbiamo un punto in meno di un girone fa, siamo sulla buona strada».