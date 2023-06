Samp, Radrizzani punta Pederzoli per il ruolo di direttore sportivo

Il dirigente crociato Pederzoli nel mirino della Samp come prossimo direttore sportivo del club blucerchiato.

Reduce da due stagioni in cui è finito sotto il tiro dei tifosi che gli avevano dedicato anche uno striscione abbastanza polemico invitandolo ad andare via, sono finite sotto la lente di Radrizzani. Secondo le voci che arrivano dall’Emilia al dirigente sarebbe stato offerto un biennale. Pederzoli, intanto, comincerà questa stagione con il contratto in scadenza nel 2024, condizione che però non preoccupa per ora il dirigente che lavora per i gialloblu con un orecchio teso a ciò che arriva dalla Liguria e dalla Genova blucerchiata in cerca di riscatto.