Samp, precedenti e statistiche della sfida contro il Napoli

Sono 108 i precedenti in Serie A tra Samp e Napoli: i partenopei conducono per 42 vittorie a 30, completano il quadro 36 pareggi.

Il Napoli ha perso soltanto una delle ultime 20 sfide di Serie A contro la Sampdoria: 0-3 nel settembre 2018 al Luigi Ferraris; i partenopei hanno vinto ben 16 gare nel parziale (3N). La Sampdoria ha perso le ultime cinque partite di Serie A contro il Napoli, subendo sempre almeno due reti nel parziale; nella storia della competizione, solo contro Juventus, Milan e Inter i blucerchiati hanno perso più gare di fila.

Scontri diretti 30/36/42 V / N / P 42/36/30 128-140 Gol fatti – subiti 140-128 P/P/P/P/P Ultime cinque sfide V/V/V/V/V Ultima partita: 11/04/2021 – Sampdoria – Napoli 0-2 (0-1)

PRECEDENTI IN CASA DELLA SAMPDORIA

La Sampdoria ha segnato 80 reti in sfide casalinghe contro il Napoli in Serie A; soltanto contro la Fiorentina (93) i blucerchiati hanno fatto meglio considerando le gare interne nel torneo. La Sampdoria ha vinto solo una delle ultime 10 gare interne contro il Napoli in Serie A (1N, 8P); nelle 13 precedenti al Ferraris, i blucerchiati avevano perso soltanto una volta (7V, 5N) nella competizione. Il Napoli ha vinto 2-0 l’ultima trasferta al Ferraris contro la Sampdoria in Serie A: risale al 1989 l’ultima occasione in cui gli azzurri hanno tenuto la porta inviolata in due gare esterne di fila contro i liguri nella competizione.