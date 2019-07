Samp, partenza domani per il ritiro di Ponte di Legno

Il nuovo mister dei blucerchiati Di Francesco ha finalmente quasi tutti gli effettivi a disposizione dopo i rientri dalle ferie estive.

All’appello manca soltanto Emil Audero. Per il resto, con l’arrivo al “Mugnaini” di Fabio Quagliarella, il gruppo blucerchiato pronto a mettersi in viaggio verso Ponte di Legno è al completo. Il capitano ha preso parte in mattinata alle ultime fatiche (prevalentemente atletiche) bogliaschine prima della partenza a bordo del pullman sociale blucerchiato per la sede del ritiro, prevista nel pomeriggio di domani, domenica.

Il 17 poi il primo impegno della stagione nell sgambata amichevole contro il Sellero per la classica sfida che ogni anno si ripete.