Samp-Milan, Giampaolo: Dato il sangue

La Sampdoria ha battuto il Milan al termine di una gara ad altissima intensità, giocata a viso aperto da entrambe le squadre e in un clima da torcida. Marco Giampaolo a fine gara può sorridere per tanti motivi. «Questa vittoria è bella e meritata – commenta a caldo il tecnico -, ottenuta contro un avversario di altissimo livello. Questo è un successo di prestigio che ci permette di continuare a restare agganciati al treno delle squadre che sognano l’Europa e ci dà grande autostima per affrontare il finale di stagione».

Continuità. Mancano nove giornate al termine della Serie A, ma già mercoledì si tornerà in campo all’”Olimpico” di Torino per sfidare i granata in uno vero e proprio scontro diretto. «Il campionato è estremamente equilibrato – conclude Giampaolo -. Vinci una partita e sei in lotta per un obiettivo, perdi quella successiva e sembri tagliato fuori, ma i punti in palio sono ancora tanti. Bisogna dare continuità alle prestazioni e ai risultati, sbagliare il meno possibile: questo è un grande gruppo, mi dà il sangue e ho piena fiducia nei miei ragazzi».