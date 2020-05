Samp, Memories: 30 anni fa il trionfo europeo di Goteborg

Da trent’anni a questa parte il 9 maggio non può essere considerata una data come le altre. Per i sampdoriani, ovviamente. Il 9 maggio 1990 – un anno e spiccioli prima di cucirsi sul petto il tricolore – la Sampdoria conquistava la Coppa delle Coppe, entrando di diritto nell’élite del calcio europeo. Un trionfo, quello sui belgi dell’Anderlecht, tanto sudato quanto meritato che, nel suo trentesimo anniversario, vogliamo celebrare al meglio e riviverlo nel modo più realistico possibile.

#GÖT3B0RG. A partire dalle ore 20.30 di sabato sarà infatti possibile seguire live su Facebook l’intera finale di Göteborg. Il commento di Bruno Pizzul ci farà tornare indietro nel tempo, come se fossimo lì, sul prato dello stadio “Ullevi”, ad ammirare Luca Vialli realizzare una fantastica doppietta nei supplementari e capitan Luca Pellegrini alzare al cielo il nostro primo trofeo internazionale.

Social. Un appuntamento da non perdere, per chi c’era e l’ha vissuta sulla propria pelle e per chi non era ancora nato e avrà modo di provarne il brivido. Attraverso la telecronaca ma non solo: sarà una serata magica tutta da seguire, condividere e commentare sui social ufficiali blucerchiati. Una serata che – seppur lontana trent’anni – sarà ancora capace di farci emozionare.