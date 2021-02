Samp, le statistiche e numeri della sfida con la Lazio

Samp-Lazio, le statistiche ed i numeri di Opta della sfida del Ferraris.

1. Opta Facts

Dopo una serie di sette vittorie e un pareggio, la Lazio ha perso l’ultima gara di Serie A contro la Sampdoria (0-3 a ottobre); i

biancocelesti non perdono entrambe le sfide contro i blucerchiati in un singolo campionato dal 1991/92.

Tra le squadre affrontate almeno 100 volte in Serie A, la Sampdoria è quella contro cui la Lazio ha subito meno sconfitte (il

24.8%, ovvero 27/109) e incassato meno reti (117).

Solo contro la Fiorentina (47), la Lazio ha tenuto la porta inviolata più volte che contro la Sampdoria (42, al pari della Roma)

in Serie A; tuttavia, i biancocelesti non hanno subito gol soltanto in due delle ultime 11 partite del massimo torneo contro la

squadra ligure.

La Lazio di Simone Inzaghi ha segnato 28 gol nelle 10 sfide contro la Sampdoria in Serie A: tanti quanti quelli realizzati dai

biancocelesti contro i liguri nelle 24 precedenti, con ben nove allenatori diversi in panchina.

Lazio e Sampdoria non hanno pareggiato nessuno degli ultimi 15 match giocati nel girone di ritorno (11 successi dei

biancocelesti e quattro dei blucerchiati): l’ultimo segno ‘X’ nella seconda metà di stagione risale al febbraio 2004 (1-1).

Quattro degli ultimi sei gol realizzati tra Lazio e Sampdoria sono stati segnati da difensori (Bastos e Augello) o centrocampisti

(Linetty e Damsgaard), dopo che tutti i nove precedenti erano stati firmati soltanto da attaccanti.

Scontri diretti

51/31/27 V / N / P 27/31/51

163-117 Gol fatti – subiti 117-163

P/V/V/V/N Ultime cinque sfide V/P/P/P/N

Ultima partita: 17/10/2020 – Sampdoria – Lazio 3-0 (2-0)

PRECEDENTI IN CASA DELLA LAZIO

La Lazio è imbattuta da 14 partite casalinghe contro la Sampdoria in Serie A (11V, 3N): per i biancocelesti si tratta della

seconda striscia aperta più lunga, dopo quella contro la Triestina (22 gare interne senza sconfitte, l’ultima delle quali però

nel 1959).

La Lazio va in gol da 25 partite interne di Serie A contro la Sampdoria: si tratta della serie aperta più lunga dei biancocelesti

in casa contro una singola avversaria nel massimo torneo.

STATO DI FORMA

La Lazio ha perso l’ultima partita di campionato dopo una serie di sei successi consecutivi e non registra almeno due

sconfitte di fila dallo scorso luglio, quando toccò quota tre.

3

Lazio – Sampdoria

Serie A – 20/02/2021

La Lazio va a bersaglio da 18 partite di campionato; soltanto tre volte i biancocelesti hanno infilato una striscia più lunga

nella Serie A a girone unico: 19 nel 1993 e 1937; 21 nel 1956.

La Lazio è reduce da cinque successi interni consecutivi e non fa meglio in Serie A da febbraio dello scorso anno, quando

arrivò a sette vittorie di fila in casa.

Tre clean sheet nelle ultime cinque gare interne per la Lazio: tanti quanti nelle precedenti 16; i biancocelesti non tengono

la porta inviolata per due match casalinghi di fila in Serie A da settembre 2019.

La Sampdoria ha registrato quattro dei nove successi ottenuti in questo campionato nelle ultime sette giornate (1N, 2P): nel

periodo, solo la stessa Lazio (sei) e la Juventus (cinque) hanno vinto più partite in Serie A.

La Sampdoria ha ottenuto una vittoria e un pareggio nelle ultime due trasferte di Serie A e non rimane tre gare esterne senza

sconfitte dal dicembre 2018, con Marco Giampaolo in panchina.

STATISTICHE GENERALI

La Lazio è la squadra che nel 2021 ha ottenuto più punti in Serie A, nonostante la sconfitta nel match più recente: 19, grazie

a sei vittorie e un pareggio nel periodo (1P).

La Lazio è la squadra che ha segnato di più su punizione diretta in questo campionato (tre), mentre dall’altra parte la

Sampdoria è una delle tre squadre ad aver subito una sola rete da fuori area: nessuna ha fatto meglio.

La Lazio ha subito 30 gol finora in campionato; l’ultima volta che i biancocelesti ne hanno incassati di più a questo punto

della stagione risale al 2008/09 (35).

La Sampdoria è la squadra che ha segnato più gol a seguito di un cross (otto) e più reti su su sviluppo di calcio d’angolo

(sette) nelle gare interne di questo campionato.

La Sampdoria ha incassato 14 reti su sviluppi di palla inattiva in questa Serie A: record negativo nel torneo in corso.

Solo Torino (23) e Cagliari (17) hanno perso più punti della Sampdoria (13) da situazioni di vantaggio in questo campionato.

Solo Inter (16%) e Roma (15%) vantano una percentuale realizzativa migliore della Sampdoria (14%) in questo torneo.

Tra le squadre presenti negli ultimi due campionati, solo il Parma (-16) ha un saldo di reti peggiore della Lazio (-15) rispetto

alla scorsa stagione dopo 22 partite; soltanto il Milan (+22) ne vanta invece uno in positivo più alto della Sampdoria (+11, al

pari del Napoli).