Samp-Lazio: out Gabbiadini, dentro Balde e Silva

La Sampdoria si è ritrovata nel pomeriggio al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista della gara interna con la Lazio, in programma domani, sabato, al “Ferraris” (calcio d’inizio alle ore 18.00). Al termine della seduta incentrata su torelli, partitina a campo ridotto ed esercitazione tattica, Claudio Ranieri ha diramato la lista dei 23 convocati per la sfida con i biancocelesti, fra i quali non compare l’indisponibile Manolo Gabbiadini. A seguire l’elenco completo.

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.

Attaccanti: Balde, La Gumina, Quagliarella, Ramírez.