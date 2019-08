Samp, i convocati di Di Francesco per lo Spezia

La Sampdoria si è ritrovata in mattinata al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista dell’amichevole di questa sera, alle 20.30, con lo Spezia. In tre a parte: Gianluca Caprari e Albin Ekdal hanno effettuato un lavoro specifico atletico sul campo, Manolo Gabbiadini ha svolto una sessione specifica di recupero. Al termine della seduta Eusebio Di Francesco ha compilato la lista con i nomi dei 24 convocati, che nel primo pomeriggio partiranno in direzione del “Picco”. Presenti anche i Primavera Lorenzo Avogadri, Marco Pompetti e Felice D’Amico. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Audero, Avogadri, Falcone.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru, Regini.

Centrocampisti: Barreto, Jankto, Linetty, Pompetti, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bahlouli, Bonazzoli, D’Amico, Maroni, Quagliarella, Ramírez.