Samp-Genoa 1-2, Criscito-Lerager per la vittoria rossoblu

Il Genoa torna a vincere il derby della Lanterna in una partita tutto cuore e si avvicina alla salvezza. Per la Samp gara contraddistinta da errori difensivi che hanno condizionato il martch.

Nel primo tempo alla rete di Criscito su rigore risponde Gabbiadini. Nella ripresa decide Lerager con un tiro nell’angolino su assist di Jagiello. Tre punti d’oro per in chiave salvezza per i rossoblù, che restano quart’ultimi a + 4 sul Lecce. Per Ranieri prima sconfitta dopo tre risultati utili consecutivi.

SAMPDORIA-GENOA 1-2

22′ rig. Criscito (G), 32′ Gabbiadini (S), 72′ Lerager (G)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Ekdal (31′ Vieira), Thorsby (75′ Depaoli), Jankto; Bonazzoli (64′ Quagliarella), Gabbiadini (75′ Ramirez). All. Ranieri

GENOA (4-4-2): Perin; Biraschi, Romero (64′ Goldaniga), Masiello (82′ Zapata), Criscito; Iago Falque (82′ Ankersen), Lerager, Schone, Jagiello (80′ Barreca); Pandev, Pinamonti (82′ Favilli). All. Nicola

Ammoniti: Colley (S), Lerager (G), Bereszynski (S), Biraschi (G), Vieira (S) e Jankto (S)

