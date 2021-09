Samp, frattura insanabile tra Ferrero e Carlo Osti

Dopo diversi anni di proficua collaborazione le strade tra la Samp e Carlo Osti sembrano destinate a separarsi.

Sicuramente la scelta di prendere Faggiano per l’area sportiva affidando la direzione generale, dunque più societaria e meno operativa, ad Osti ha creato malumori sfociati in questi giorni.

La situazione si sarebbe fatta ancora più critica tra le parti con il presidente della Sampdoria che avrebbe imposto un nuovo periodo di ferie forzate al dirigente, allontanato de facto dalla squadra e da Bogliasco.

Ii legali del presidente sarebbero a lavoro per individuare la formula migliore per procedere alla separazione: dall’esonero alla rescissione, fino al licenziamento per giusta causa. Al momento non sembrano esserci stati più contatti tra la società e Osti.