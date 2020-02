Samp-Fiorentina, Ranieri: Dobbiamo reagire

Nel dopo-gara della sconfitta con la Fiorentina tocca a Claudio Ranieri presentarsi davanti alle telecamere. «Le partite a volte vengono così – dice -, hanno fatto tre cross e ci siamo ritrovati sotto con un’autorete e due rigori. I ragazzi hanno lottato fino in fondo anche se non siamo riusciti a riaprirla. Dobbiamo reagire: ci servono più determinazione e anche un pizzico di fortuna».

Mai mollare. Rigori, rossi e VAR. Si è visto un po’ di tutto a Marassi. «Se gli episodi sono stati valutati, lo sanno loro – dice l’allenatore blucerchiato -, ma è sempre difficile dare un giudizio e a me non interessa: non sprechiamo energie. Quello che di buono ho visto oggi è la voglia della mia squadra di non mollare mai. Ovvio che volessimo fare punti, bissando magari il successo di Torino, ma gli episodi fanno la differenza nelle partite. Dobbiamo rialzarci, abbiamo fatto un gol all’ultimo e speriamo sia di buon auspicio per la prossima con l’Inter».