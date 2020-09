Samp, Ferrero: stiamo lavorando per Keita e Candreva

Il Presidente della Samp Massimo Ferrero fa il punto del mercato che ancora fatica a decollare in casa Doria.

Mancano le cessioni che possano creare un tesoretto per poter rinforzare la rosa. Anche gli arrivi di Keita e Candreva, molto vicini, non sono stati ancora concretizzati. Se per l’attaccante del Monaco la trattativa sembra ormai conclusa per il secondo serve ancora tempo.

“La fiducia alberga in me, sono molto felice”.

“Ci sto lavorando e mi auguro di portarli molto presto qui alla Samp. Per quanto riguarda il primo credo di poterlo considerare un nostro nuovo giocatore e spero possa sostenere le visite mediche nei prossimi giorni. Per il secondo, invece, ci sto lavorando”.